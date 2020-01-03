Частный веб-мастер, фрилансер. Основная услуга — разработка сайтов на WordPress. Делаю сайты с нуля под ключ. Нахожусь в Ростове-на-Дону, удаленно работаю со всеми регионами.

Сделаю такие сайты, как:

Сайт визитка

Блог

Интернет магазин

Каталог товаров / услуг

Портфолио

Корпоративные сайты предприятий

Прочие — смешанные типы сайтов в зависимости от задач проекта

Подробнее о гонораре работы

Поддержка Вордпресс

Техническая Разработка WordPress темы (шаблона)

Добавить / удалить функционал (установить / заменить нужные дополнения — плагины, чаты и т.п.)

Замена контактных форм

Настройка плагинов WordPress,

Внутренней СЕО оптимизации

Частично изменить дизайн

Перевести тему

Улучшить производительность (скорость, безопасность )

Другие технические работы Контентная Обновить контент – добавить / исправить статью, страницу

Добавить новые фото и видеозаписи

Изменить заголовки страниц и другие операции с контентом. Добавление контента на Вордпресс не представляет сложности, но чаще владельцы сайтов или админы делают это как попало, нарушая внешний вид и внутреннюю СЕО оптимизацию страницы. После чего страница приобретает не эстетичный внешний вид, и не правильную внутреннюю оптимизацию. Чтобы контент сайта был красивым и соответствовал стандартам СЕО оптимизации, я добавлю контент как положено по стандартам.

Стоимость – после определения объема работ.

Консультации по WordPress

Отвечу на вопросы относительно CMS WordPress.

Как …..

Научиться правильно (как положено) администрировать Вордпресс сайт, работать с контентом.

Почему…

Сайт стал медленно грузится, испытывает СЕО или другие проблемы. Я помогу разобраться с причинами, и по возможности устранить, или объяснить, как устранить самостоятельно.

Планирую….

Вы решили купить плагин или тему, добавить функционал или сделать другие изменения на сайте. Подобные задачи реализуют разными способами. Для этого понадобится консультация специалиста.

Консультация возможна по email, телефону. Так же записываю видео инструкции. Здесь тех-помощь по самым частым вопросам.

Стоимость консультации — 1000 руб/час

! Для моих заказчиков (тем, кому я уже делал сайт) подобная услуга — бесплатно.