Минимализм (англ. minimalism лат. minimus — наименьший) — стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции.

Минимализм проник в веб дизайн уже давно, но по-прежнему остается востребованный. В интернете часто можно встретить описание дизайна сайта как «чистый и минималистичный». Почему минимализм на сайте остается востребованным. Почему я выбираю минималистичный дизайн для сайта.

Юзабилити

Минималистичный дизайн отличается простотой и удобством. Интуитивно понятные ярлыки (названия или иконки кнопок). Привычное или заметное местоположение элементов.

Такой сайт предлагает пользователю легкую интуитивно понятную навигацию. Посетителю легко и привычно пользоваться сайтом.

Акцент на контент

Работа с графикой и текстом в минимализме, это умелое использование пустого пространства, отсутствие отвлекающих эффектов, мигающих элементов, и перегруженности в контенте.

Выделение пустотой акцентирует внимание пользователя на нужных элементах. В таком дизайне товар интернет магазина, или портфолио специалиста смотрится выигрышней чем в перегруженной странице.

Скорость загрузки

Имеет высокие показатели скорости загрузки. Так как отсутствуют (или минимизированы) различные «вау» эффекты, обилие графики, слайдеров, мигающих кнопок, и другие визуальные эффекты, которые требуют загрузки дополнительных скриптов и стилей оформления.

Стиль

Минималистичный веб, стильно. Даже не смотря на отсутствие удивительных визуальных эффектов.

Заказчики стереотипно думают, если фон белый значит сайт «простой», дешёвый (а надо «богато», но за «дешево»).

Веб минимализм это не просто белая страница. Необходимо умело использовать пространство и элементы. Так как избыточная пустота или хоть один лишний элемент испортит общую картину. В минимализме намного легче ошибиться, чем в привычном загруженном дизайне (там ряд элементов или отсутствие даже не заметны).

Это как японские трехстишия (хайку), коротко, понятно, эффектно и оставляет след ..

Сео дружелюбный

Высокая скорость загрузки, правильная разметка, отсутствие рекламы и лишних ссылок и другой мишуры. Удобный присмотр на мобильных гаджетах. Хорошие поведенческие факторы. Поисковые боты более дружелюбно относятся к таким сайтам, что улучшает выдачу в поиске.

Вне времени

Каждый сайт требует поддержки, и постоянного обновления дизайна в соответствии с временем и модой. Глобальные изменения внешнего вида сайта отрицательно сказываются, по сути получается ребрендинг.

Веб-тренды меняются, а минимализм всегда актуален. Вам не придется менять концепцию сайта в погоне за модой. Минималистичный сайт легче обновить, это не требует глобальных изменений.

Резюме

Резюмируя все вышеописанное, выделю основные причины по которым я выбираю минималистичный стиль на сайте.