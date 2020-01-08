Часто слышу и читаю в интернете что WordPress сайты легко взломать. WordPress слабый движок в плане безопасности и далее по тексту.
Взламывают любые CMS, а так как WordPress сайтов больше в интернете, отсюда и такая статистика. Но речь не об этом, в этой статье хочу сказать, что сайты взламывают по вине самих администраторов. Используйте хотя бы базовые меры безопасности, и взлом WordPress сайта (как впрочем и другой CMS) сведете к минимуму.
Как узнать что WordPress сайт взломан ?
Общие признаки, по которым подозревают взлом сайта.
- Резко упала посещаемость сайта
- В панели веб мастера появились ссылки на левые ресурсы
- Хостер пишет письма что превышена суточная нагрузка
- Редирект сайта / мобильный редирект
- Рассылка спама с вашего сайта
- Подозрительные исходящие ссылки с сайта
- Новые «Чужие» поисковые фразы, по которым на сайт приходят посетители. Под эти фразы вы не оптимизировали страницу
- Аномальные скачки в количестве посещений .
Это некоторые признаки, сигнализирующие о том, что вероятно сайт взломан.
Да кому это надо?
Да ладно, ерунда, кто взломает мой приунывший блог, который продвигается только в моем микрорайоне. Это так же распространенная ошибка владельца взломанного сайта.
Я тоже раньше так думал, и пренебрегал безопасностью, пока один из моих сайтов не взломали (спасибо парню из Индонезии (как потом выяснил), за то, что он расширил мой кругозор в области безопасности сайтов).
Не буду позиционировать себя как эксперта по безопасности, просто поделюсь своим опытом по этому вопросу.
Если сайт «заказали» и по нему конкретно работают, его взломают, не важно на какой технологии он сделан, на популярном движке или самописном, платном или бесплатном движке, это вопрос времени и денег, потраченных на это дело. Поэтому опустим тему «заказного» взлома больших веб проектов, и поговорим о том, как и зачем ломают тысячи небольших сайтов с маленькой посещаемостью которые, казалось бы, не должны интересовать злоумышленников, и вообще «откуда он узнал про мой сайт».
Зачем взламывают сайты.
Как писал выше, взламывают сайты даже с маленькой посещаемостью. Основные причины для взлома:
- Превратить взломанный ресурс в часть ботнета, для участия в DDoS-атаке на сторонний сайт.
- Кража паролей и другой конфиденциальной информации (базы данных клиентов, платежная информация и т.д.), совершать покупки от имени другого пользователя
- Показывать пользователю рекламу, переадресация на др. ресурсы
- Шантаж пользователя
- Распространение вредоносных программ
- По заказу конкурентов
- Размещение ссылок для продвижения третьих ресурсов (приоритетная причина)
- Для тренировки соответствующих навыков
Как взламывают сайты
Компьютерные технологии в наше время сильно продвинулись, способы взлома сайта или компьютера пользователя ограничивается только знанием и умением специалиста (а это очень умные люди).
Если говорить о массовых взломах сайтов, то происходит это не так как представляет обыватель: «сидит плохой парень в толстовке с капюшоном, и ковыряет каждый отдельно взятый сайт». Нет, все по-другому, обычно этот «плохой парень» пишет «хорошую» программу, которая делает свою работу в массовом порядке, сканируя тысячи сайтов на уязвимость.
Не буду пытаться описывать способы, т.к. не являюсь специалистом в этой области, не знаю и малой доли специальных алгоритмов.
!!! Смысл статьи акцентировать внимание, на то, что в подавляющем большинстве случаев сайты взламывают по безалаберности владельцев.
Как защититься от взлома
Чтобы защитить сайт от взлома, соблюдайте базовые меры безопасности. Сюда относят:
- Хороший хостинг с надлежащим оборудованием и защитой (идеальных нет), но выбор есть.
- Использовать сложные пароли, и не стандартные логины.
- Скрыть страницу входа в админ панель, или поставить на вход капчу.
- Следить за домашним компьютером, на предмет технического здоровья. Пользоваться антивирусами, регулярно чистить, не открывать не понятные ссылки, соблюдать простые меры компьютерной гигиены.
- Настройка как минимум базового уровня защиты сайта, и домашнего компьютера, сильно осложнит процесс взлома. «Средне статистическая» программа для перебора паролей, поиска дыр в используемой CMS будет малоэффективна.
- Кроме этого своевременное обновление CMS и плагинов, установка последних выпусков модулей и плагинов, отказ от устаревших не поддерживающих обновление плагинов.
- Периодически заглядывать в лог файлы сайта находить и блокировать подозрительную активность на сайте, это будет еще одним плюсом.
- На коммерческих сайтах собирающих платежную и т.п. информацию у клиентов, установить SSL сертификат.
- Владельцам коммерческих проектов, при наличии финансов, подключить специализированный сервис по защите сайта, в сети есть подобные предложения.
Эти простые доступные меры сделают интернет проект более защищенным.
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